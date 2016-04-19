马化腾捐出价值逾165亿港元腾讯股票作公益慈善用途

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月19日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)创办人之一兼主席马化腾宣布，将捐出1亿股、市值逾165亿港元的腾讯股份，注入正在筹建中的公益慈善基金。
新闻稿称，该公益慈善基金将支持在中国内地为主的医疗、教育、环保等公益项目，以及全球前沿科技和基础学科的探索；并按实际需要在国内设立具体执行项目的基金会，按专业团队的评估建议去捐助合适的公益慈善组织和项目。
＂通过10年的公益实践和探索，日益感到需要一个更长远、更高效的系统规划和架构，以善用财富回馈社会。＂马化腾表示。
＂通过专业团队提升公益活动的管理效率，我本人也可以投入更多精力到腾讯的战略、产品体验，以及更长远的公益规划。＂他称。
据联交所资料，马化腾持有腾讯约8.295亿股股份，占已发行股本8.82%，以周一收市价165.7港元计市值达1,374.5亿港元。
新闻稿称，马化腾在2007年推动腾讯成立了中国第一家互联网企业的公益慈善基金会，并开展跟其他公益组织互动合作。他并身兼中国爱佑慈善基金会副理事长，也是新成立公募基金爱佑未来的出资发起人之一，以及壹基金理事，同时为大自然保护协会（The Nature Conservancy）中国理事。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。