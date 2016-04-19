马化腾捐出价值逾165亿港元腾讯股票作公益慈善用途

路透香港4月19日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)创办人之一兼主席马化腾宣布，将捐出1亿股、市值逾165亿港元的腾讯股份，注入正在筹建中的公益慈善基金。

新闻稿称，该公益慈善基金将支持在中国内地为主的医疗、教育、环保等公益项目，以及全球前沿科技和基础学科的探索；并按实际需要在国内设立具体执行项目的基金会，按专业团队的评估建议去捐助合适的公益慈善组织和项目。

＂通过10年的公益实践和探索，日益感到需要一个更长远、更高效的系统规划和架构，以善用财富回馈社会。＂马化腾表示。

＂通过专业团队提升公益活动的管理效率，我本人也可以投入更多精力到腾讯的战略、产品体验，以及更长远的公益规划。＂他称。

据联交所资料，马化腾持有腾讯约8.295亿股股份，占已发行股本8.82%，以周一收市价165.7港元计市值达1,374.5亿港元。

新闻稿称，马化腾在2007年推动腾讯成立了中国第一家互联网企业的公益慈善基金会，并开展跟其他公益组织互动合作。他并身兼中国爱佑慈善基金会副理事长，也是新成立公募基金爱佑未来的出资发起人之一，以及壹基金理事，同时为大自然保护协会（The Nature Conservancy）中国理事。（完）