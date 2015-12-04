马化腾本周多次减持腾讯股份 套现逾38亿港元--联交所资料

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月4日 - 据联交所周五的权益披露资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)主席马化腾本周一至四接减续持逾2,500万股腾讯控股股份，套现约38.68亿港元。
联交所的资料显示，马化腾通过其担任董事的Advance Data Services Ltd于本周一至四，分别在场内减持500万、699.2万、606.46万及700万股腾讯控股股份，平均价分别为154.279港元、154.957港元、153.821港元及154.363港元。
减持后，Advance Data Services Ltd在腾讯的持股量由9.36%降至9.1%。
马化腾对上一次在今年9月减持腾讯股份，共套现逾32亿港元。
腾讯今天收低2.2%，报151港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)