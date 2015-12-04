马化腾本周多次减持腾讯股份 套现逾38亿港元--联交所资料

路透香港12月4日 - 据联交所周五的权益披露资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)主席马化腾本周一至四接减续持逾2,500万股腾讯控股股份，套现约38.68亿港元。

联交所的资料显示，马化腾通过其担任董事的Advance Data Services Ltd于本周一至四，分别在场内减持500万、699.2万、606.46万及700万股腾讯控股股份，平均价分别为154.279港元、154.957港元、153.821港元及154.363港元。

减持后，Advance Data Services Ltd在腾讯的持股量由9.36%降至9.1%。

马化腾对上一次在今年9月减持腾讯股份，共套现逾32亿港元。

腾讯今天收低2.2%，报151港元。（完）