版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 14日 星期二 07:35 BJT

马化腾连日减持腾讯股份 涉资共逾32亿港元--港交所

路透香港4月13日 - 据港交所(0388.HK)的披露权益资料显示，腾讯控股(0700.HK)主席马化腾上周连续两日减持公司股份，涉资共逾32亿港元。

资料显示，马化腾于4月9日按平均每股162.259港元减持腾讯1,000万股股份，翌日再按平均每股159.814港元减持1,000万股股份。

本次减持后，马化腾在腾讯的持股比例降至9.65%，股份总数约9.04亿股。

腾讯周一股价大涨5.38%至170.50港元(22美元)，使其市值首度突破2,000亿美元大关，超越美国亚马逊(AMZN.O)、国际商业机器(IBM Corp) (IBM.N)以及甲骨文(ORCL.N)等科技业巨擘。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐