马化腾连日减持腾讯股份 涉资共逾32亿港元--港交所

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透香港4月13日 - 据港交所(0388.HK)的披露权益资料显示，腾讯控股(0700.HK)主席马化腾上周连续两日减持公司股份，涉资共逾32亿港元。
资料显示，马化腾于4月9日按平均每股162.259港元减持腾讯1,000万股股份，翌日再按平均每股159.814港元减持1,000万股股份。
本次减持后，马化腾在腾讯的持股比例降至9.65%，股份总数约9.04亿股。
腾讯周一股价大涨5.38%至170.50港元(22美元)，使其市值首度突破2,000亿美元大关，超越美国亚马逊(AMZN.O)、国际商业机器(IBM Corp) (IBM.N)以及甲骨文(ORCL.N)等科技业巨擘。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛，部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续窄幅横盘走势。