更正-“危险游戏”：腾讯押注移动游戏(2013年8月14日)

(更正：因英文有误，内文第十段末的货币单位应为人民币元，并删除该段中“腾讯2012年未从移动游戏中取得营收”内容。)

路透北京/上海8月14日 - （更正：内文第十段末的货币单位应为人民币元，并删除该段中“腾讯2012年未从移动游戏中取得营收”内容。本文由路透中文网编译提供。）

路透北京/上海8月14日(记者 Paul Carsten/Pete Sweeney) - 以营收计中国最大的互联网企业--腾讯 押注于朋友间在玩手机游戏时的好胜心理将推动微信的营收。中国有超过半数的智能手机用户使用微信。 腾讯上周推出了微信5.0版本，希望通过增加游戏、付费表情符号或标签，以及移动支付系统，能助其从3亿多用户身上取得回报。 根据Think Gaming的说法，腾讯不向用户收取下载和使用“天天爱消除”等免费增值游戏的费用。而是通过微信的社交功能，鼓励玩家和他们的联系人之间通过分享成绩友好竞争。通过购买游戏中内置的升级，比如多购买几条生命，用户可暂时领先他们的朋友，腾讯则可从中获利。 在谋求移动平台盈利的策略上，腾讯追随了韩国Kakao公司的Kakao Talk应用和日本移动通讯应用Line的道路。Kakao去年8月推出Kakao游戏后三个月，该公司月度营收飙升8倍至3,530万美元。腾讯拥有Kakao公司13.8%的股权。 为实现类似的成功，腾讯需要游戏，并愿意重金从全球范围引进游戏人才。 腾讯游戏开发部负责人Steve Gray上月在上海接受路透采访时称：“我们计划聘用高端游戏开发者，开始为新兴市场开发免费游戏内容。” 腾讯的投资者希望微信与游戏玩家的结合能推动营收。腾讯股价今年迄今已上涨大约48%，是恒生指数成份股中同期表现最好的一支股票，目前腾讯市值约为880亿美元。 腾讯周二否认媒体有关该公司计划将微信分拆在新加坡上市的报道。 与百度 和阿里巴巴等网站主要依靠广告收入不同，腾讯的营收主要来自电脑游戏的推动。百度和阿里巴巴今年第一季度的营收分别为9.59亿美元和13.8亿美元。腾讯今年第一季度的营收为21.8亿美元。 巴克莱银行估计，2014年，微信将为腾讯贡献29.5亿元(4.82亿美元)营收，而其中移动游戏可能会占到73%。移动游戏2013年第一季度为腾讯带来了3.38亿元营收。 腾讯周三晚些时候公布第二季度财报。 Gray表示，腾讯填补游戏开发领域的最快方式是收购现有的开发商，但代价颇为不菲。他指出某些目标公司的收购价可能是这些公司年营收的50-60倍，远远高于一般企业收购网页游戏开发商20-30倍营收的估价。 移动游戏的潜在利润能使此类高价收购物有所值，但并非总是如此。 Gray称：“一家公司可以推出一款震撼人心的热门游戏，人人称道，但随后你就会发现他们只是幸运而已。” 其他一些渴望大力进军移动游戏领域的企业则采取更为谨慎的方式。 中国视频游戏公司巨人网络 首席财务官张颖(Jazy Zhang)表示：“我们有意购买一些小型游戏工作室。”称巨人网络的战略是先从在开发企业中占少数股权开始，随后在游戏反响不错的情况下扩大持股份额。像Gray一样，张颖表达了对移动游戏开发商高估价的沮丧。（完）