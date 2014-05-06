腾讯理财通上线四月吸纳资金规模超800亿元

路透上海5月6日 -从年初上线至今，不足四个月时间内腾讯(0700.HK)旗下理财产品平台--微信理财通的规模呈加速壮大之势。据上海证券报周二报导，腾讯财付通总经理赖智明周一对外宣布，理财通目前吸纳的资金规模已经超过800亿元人民币。

他还表示，腾讯将继续平台开放与严格风控的战略来推出不同的互联网产品，未来将发展“微信红包”与“微信银行”业务，微信红包将向海外拓展，微信银行将向各传统企业开放。

自理财通上线至今已经有110天左右的时间，以此计算每日流入资金量平均可达7.27亿元。理财通规模壮大最重要的力量在于其庞大的用户基础。目前微信的用户数量已经超过6亿。

而从理财通的规模成长速度看，其仅成立一个月就已经突破300亿元，而借助春节市场资金紧张产品收益率飙涨的势头，理财通在春节后的规模更是突破了500亿元，而达到目前的800亿元规模，也用了不到4个月的时间。

对比阿里巴巴旗下余额宝而言，两只产品的发展速度不相上下。于去年6月成立的余额宝，至当年11月14日规模突破1,000亿元，用户数近3,000万户。截至3月底，余额宝规模为5,413亿元。

不同于余额宝只对接天弘基金公司的单只货币基金，目前理财通共有四家基金公司的产品同时上线，除最先上线的华夏基金外还包括汇添富、易方达以及广发等四家。

赖智明表示，腾讯在开发移动端理财产品时，有两个核心理念，首先是平台更开放，同时将平台开放给好几家公司来做更好的产品，其次在风险控制上，充分考虑到产品的风险。在理财通里，基金的充值和赎回只能用同一张卡，不能另换。而且理财通与余额支付没有关联，这两项功都能够充分保证用户账户和资金的安全。

近期余额宝、理财通等各款“宝宝类”产品收益率持续下滑。业内人士预计，由于市场资金相对宽松，银行协议存款收益率持续下调，未来互联网金融产品的收益率还将会进一步下降，“宝宝”们的吸引力还将会有所减弱。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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