腾讯理财通平台再添两家货币基金 四公司同台“晒收益”

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海4月17日 -中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)旗下理财平台理财通周四再添两只货币基金，即广发基金天天红和易方达基金易理财，这样该平台上已有四家基金公司的货币基金同台“竞技”，收益状况一目了然，基金公司间的竞争压力增大。
此前华夏基金财富宝和汇添富基金全额宝已先后登陆理财通平台。周四当天，这四只货币基金的最近七日年化收益率存在一定差别，华夏财富宝以5.387%排列首位，易方达易理财和汇添富全额宝分别以5.2510%和5.0620%紧随其后，广发天天红以4.9150%暂垫底。
理财通的竞争对手，例如苏宁云商(002024.SZ)亦联合广发、汇添富基金推出零钱宝，上线货币基金是广发天天红基金和汇添富现金宝基金。不过其最大竞争对手阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下余额宝独家与天弘基金合作，上线仅一只货币基金产品。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。