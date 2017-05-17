腾讯旗下音乐娱乐集团获环球音乐大陆独家分销权

路透上海5月17日 - 腾讯(0700.HK)旗下腾讯音乐娱乐集团周二与环球音乐集团签订战略性合作协议，腾讯音乐将成为环球音乐在中国大陆地区分销业务的独家合作伙伴，未来双方将携手拓展中国音乐市场。

据公司新闻稿，根据合作协议，腾讯音乐娱乐 （包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐）获得环球音乐海量的优质曲库内容和全球知名歌手资源的运营、推广、开发等权益，双方还将在发掘培养艺人、探索新商业模式和完善版权保护环境等方面展开合作。腾讯音乐还将为环球音乐旗下艺人提供市场推广支持。

环球音乐集团董事长兼首席执行官Lucian Grainge表示，“在中国这个充满活力和日益增长的音乐市场，我们期待与腾讯携手促进中国音乐发展，培养国际性的艺人。”

腾讯总裁刘炽平表示，“与全球领先的音乐集团环球音乐达成战略合作，也进一步印证了我们致力构建泛娱乐产业生态的努力，让乐迷、艺人和音乐人均能从中获益。

环球音乐集团数字战略执行副总裁Michael Nash指出，中国拥有超过5亿的智能手机用户，对数字音乐市场发展提供难得的机会。中国消费者已经广泛接受正版音乐服务，这次合作将进一步推动中国音乐经济的增长，使中国在全球市场占据更加重要的位置，并加速音乐人的成长，在丰富中国文化同时更吸引全球乐迷关注。

腾讯音乐娱乐是中国最大的数字音乐平台之一，拥有超过1,700万正版曲库和6亿月活跃用户，并拥有超过1,500万付费用户。而隶属于法国维旺迪（Vivendi）集团(VIV.PA)的环球音乐娱乐在全球超过60个国家拥有庞大的音乐唱片、词曲版权发行、音乐周边及视听内容业务，其拥有最为丰富的曲库资源。（完）