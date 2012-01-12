马化腾称腾讯曾考虑QQ实名制--报道

《南方日报》周四报道，腾讯董事局主席马化腾周三在的深圳市人大会议南山讨论组上称，公司曾考虑过QQ实名制，但考虑到隐私和网络安全等问题，搁置了实名制计划。报导援引他的说法称，QQ实名制的话题，安全、隐私和效率是互相矛盾的，具体该如何做，只能就具体案例来具体分析。路透