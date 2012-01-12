马化腾称腾讯曾考虑QQ实名制--报导

万里股份终止与搜房资产重组方案 因中概股回归A股政策不明
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海1月12日电---《南方日报》周四报导称，腾讯(0700.HK)董事局主席马化腾称，公司曾考虑过QQ实名制，但因隐私问题而搁置。
马化腾周三在的深圳市人大会议南山讨论组上称，腾讯曾考虑过实施QQ实名制，但考虑到隐私和网络安全等问题，搁置了实名制计划。
北京市政府去年12月表示，将加强对微博的控制，要求微博用户在3个月内用实名注册，否则将面临法律责任。
面对人大代表对罪犯通过QQ进行犯罪活动的质疑，马化腾回应称，"现在有人通过电话卖淫嫖娼，那麽是不是电话运营商也要对该行为负责呢？"
报导援引他的说法称，QQ实名制的话题，安全、隐私和效率是互相矛盾的，具体该如何做，只能就具体案例来具体分析。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周三收升0.24%。沪深证交所融资融券余额当日上升18.5亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,026.3亿元，续创逾一个月高点。