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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 30日 星期五 15:44 BJT

腾讯成NBA在中国大陆独家网络合作伙伴

NBA和腾讯控股周五宣布，腾讯赢得NBA在中国大陆独家互联网视频转播权。双方达成五年排他性合作伙伴协议，腾讯将首次通过收费服务NBA联盟通行证向预订用户推出整个赛季的NBA赛事直播和点播服务。NBA赛事及节目将通过腾讯网和包括腾讯新闻客户端、微信等移动+PC终端平台播出。路透
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