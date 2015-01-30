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中国财经 | 2015年 1月 30日 星期五 13:16 BJT

腾讯成NBA在中国大陆独家网络合作伙伴

路透北京1月30日（记者 Gerry Shih） - NBA和腾讯控股(0700.HK)周五宣布，腾讯赢得NBA在中国大陆独家互联网视频转播权。

双方达成五年排他性合作伙伴协议，腾讯将首次通过收费服务“NBA联盟通行证（NBA League Pass）”向预订用户推出整个赛季的NBA赛事直播和点播服务。

NBA赛事及节目将通过腾讯网和包括腾讯新闻客户端、微信等移动+PC终端平台播出。

自NBA 1987年进军中国大陆市场以来，中国已经成为NBA最成功的海外市场之一。在中国互联网巨头强烈需求媒体内容之际，这一合约将给腾讯带来独家NBA盛宴。

“这项全新的合作将让亿万腾讯用户受益，”NBA中国首席执行官舒德伟（David Shoemaker）表示。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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