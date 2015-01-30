腾讯成NBA在中国大陆独家网络合作伙伴

双方达成五年排他性合作伙伴协议，腾讯将首次通过收费服务“NBA联盟通行证（NBA League Pass）”向预订用户推出整个赛季的NBA赛事直播和点播服务。

自NBA 1987年进军中国大陆市场以来，中国已经成为NBA最成功的海外市场之一。在中国互联网巨头强烈需求媒体内容之际，这一合约将给腾讯带来独家NBA盛宴。