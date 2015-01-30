腾讯成NBA在中国大陆独家网络合作伙伴

中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透北京1月30日（记者 Gerry Shih） - NBA和腾讯控股(0700.HK)周五宣布，腾讯赢得NBA在中国大陆独家互联网视频转播权。
双方达成五年排他性合作伙伴协议，腾讯将首次通过收费服务“NBA联盟通行证（NBA League Pass）”向预订用户推出整个赛季的NBA赛事直播和点播服务。
NBA赛事及节目将通过腾讯网和包括腾讯新闻客户端、微信等移动+PC终端平台播出。
自NBA 1987年进军中国大陆市场以来，中国已经成为NBA最成功的海外市场之一。在中国互联网巨头强烈需求媒体内容之际，这一合约将给腾讯带来独家NBA盛宴。
“这项全新的合作将让亿万腾讯用户受益，”NBA中国首席执行官舒德伟（David Shoemaker）表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透上海5月9日 - 融创中国旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌0.79%。沪深证交所融资融券余额当日减少48亿元人民币，连续两日下降；两市两融余额为9,030.3亿元，创两个半月新低。