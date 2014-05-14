腾讯控股首季净利按年升60% 大幅超越预期

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透香港5月14日 -中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，今年首季净利按年升60%，大幅超越市场预期，受惠网络游戏业务稳健增长，以及出售文化中国(1060.HK)股权的一次性收益。
腾讯在收盘后公布，截至3月底止三个月净利为64.57亿元人民币，去年同期为40.44亿，远高于分析师平均预测的49.3亿元。
期内，该公司的收入按年上升36%至184亿元人民币。
腾讯收盘升1.28%至514.00港元，大盘恒生指数.HSI则升1.03%。（完）
(记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良)
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