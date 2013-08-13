腾讯计划分拆微信赴新加坡上市--报导

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海8月13日 - 中国日报周二援引知情人士报导称，中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)计划将旗下即时通讯社交应用软件(app)微信，分拆到新加坡上市。
腾讯高层并未立即对此置评。
腾讯控股将于周三公布第二季业绩。
该消息人士对中国日报表示，腾讯已在新加坡设立办公室，负责此次上市。原计划上市地点为香港。
微信拥有超过7,000万名用户，有着强大的获利潜能，尽管该公司仍在摸索盈利模式。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。