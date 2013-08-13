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中国财经 | 2013年 8月 13日 星期二 11:19 BJT

腾讯计划分拆微信赴新加坡上市--报导

路透上海8月13日 - 中国日报周二援引知情人士报导称，中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)计划将旗下即时通讯社交应用软件(app)微信，分拆到新加坡上市。

腾讯高层并未立即对此置评。

腾讯控股将于周三公布第二季业绩。

该消息人士对中国日报表示，腾讯已在新加坡设立办公室，负责此次上市。原计划上市地点为香港。

微信拥有超过7,000万名用户，有着强大的获利潜能，尽管该公司仍在摸索盈利模式。(完)

(编译 石冠兰 审校 张明钧)

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