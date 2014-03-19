腾讯控股第四季净利按年升13%

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港3月19日 -中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。
腾讯控股的业绩公告称，去年10-12月的第四季净利为39.11亿元人民币，全年净利则为155.02亿元，按年升22%，基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的158.12亿元。
于第四季度，该公司收入同比升40%，为169.7亿元，环比则升9%。
网络游戏成为腾讯控股盈利增长的动力，该公司首批四款网络游戏于去年第四季全面铺开，截至3月中公司共有11款网络游戏。投行摩根大通表示，腾讯近期推出的重量级游戏如“神魔之塔＂，将有较大实现营收潜力，并预期公司2014年的网游营收可达82亿元，市占率可达48%。
腾讯股价于本月7日升至646港元的历史高点，总市值达到1.2万亿港元，但其后传出中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管，拖累多家具支付概念的股份急挫。拥有财付通的腾讯股价亦自高位回落，今天收盘跌1.82%，报567.5港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。