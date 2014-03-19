腾讯控股第四季净利按年升13%

路透香港3月19日 -中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。

腾讯控股的业绩公告称，去年10-12月的第四季净利为39.11亿元人民币，全年净利则为155.02亿元，按年升22%，基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的158.12亿元。

于第四季度，该公司收入同比升40%，为169.7亿元，环比则升9%。

网络游戏成为腾讯控股盈利增长的动力，该公司首批四款网络游戏于去年第四季全面铺开，截至3月中公司共有11款网络游戏。投行摩根大通表示，腾讯近期推出的重量级游戏如“神魔之塔＂，将有较大实现营收潜力，并预期公司2014年的网游营收可达82亿元，市占率可达48%。

腾讯股价于本月7日升至646港元的历史高点，总市值达到1.2万亿港元，但其后传出中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管，拖累多家具支付概念的股份急挫。拥有财付通的腾讯股价亦自高位回落，今天收盘跌1.82%，报567.5港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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