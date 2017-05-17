腾讯控股首季净利升58%胜预期 支付及云服务收入升幅明显（更新版）

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路透香港5月17日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，今年首季净利按年增长58%，优于市场预期，主要受网上游戏、支付相关服务、数字内容及网络广告所推动。

腾讯在港股收盘后公布，截至3月底止三个月净利为144.76亿元人民币，去年同期为91.83亿元；其今年首季业绩比汤森路透SmartEstimate综合七名分析师平均预测的128.3亿元为佳。

期内，该公司的收入按年上升55%至约495.52亿元，按季则升13%。增值服务及网络广告继续是公司主要收入贡献来源。值得注意的是，首季公司其他收入同比升2.24倍，占总收入比例显着增至15%，而去年同期比只为7%。公司指出，此乃受支付相关服务及云服务所推动。

占腾讯收入比例71%的增值服务，于首季录得41%升幅；当中网络游戏业务收入增34%至228.11亿元，增长主要反映来自智能手机游戏（如《王者荣耀》及《龙之谷》）及个人电脑客户端游戏（如《英雄联盟》及《地下城与勇士》）收入的增长。社交网络收入增长56%至122.97亿元，主要反映数字内容服务（包括数字音乐、视频及文学服务）及虚拟道具销售收入的增长。

至于网络广告业务收入同比增47%至68.88亿元，占总收入比例按年微跌一个百分点至14%。

今年首季，腾讯旗下微信及WeChat的合并月活跃账户同比及环比分别增23%和5.5%；QQ月活跃账户同比及环比则分别减少1.9%及0.9%。

3月末收费增值服务注册账户达1.19亿，同比及环比分别增长9.8%和8%。

腾讯股价今天收高0.39%报259.8港元，截至今天收盘今年以来累计涨37%，跑赢大市恒生指数.HSI同期约15%的升幅。（完）

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