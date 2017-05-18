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中国财经 | 2017年 5月 18日 星期四 10:18 BJT

腾讯控股首季业绩胜预期 股价逆市创新高

路透香港5月18日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周四股价逆市再创出历史新高，最多涨逾3%；公司此前公布优于预期的首季业绩后，获部分券商上调目标价至逾300港元。

腾讯跟随大市低开约1.1%，随后股价即逆市拾级而上，最多升3.08%至267.8港元的新高，并带动恒生指数.HSI跌幅收窄。香港时间10:07腾讯升2.31%，报265.8港元，为升幅最大的恒指成份股。

腾讯周三收市后公布，首季净利按年增长58%，优于市场预期，主要受网上游戏、支付相关服务、数字内容及网络广告所推动。占公司收入比例71%的增值服务，于首季录得41%升幅；当中网络游戏业务收入增34%至228.11亿元，增长主要反映来自智能手机游戏（如《王者荣耀》及《龙之谷》）及个人电脑客户端游戏（如《英雄联盟》及《地下城与勇士》）收入的增长。

大和及富瑞分别将腾讯目标价上调至300港元及303港元。大和报告指，相信公司在手游、广告、云服务及支付服务方面的有纪律执行力，将在中期内纳持其估值溢价。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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