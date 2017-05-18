腾讯控股首季业绩胜预期 股价逆市创新高

腾讯跟随大市低开约1.1%，随后股价即逆市拾级而上，最多升3.08%至267.8港元的新高，并带动恒生指数.HSI跌幅收窄。香港时间10:07腾讯升2.31%，报265.8港元，为升幅最大的恒指成份股。

腾讯周三收市后公布，首季净利按年增长58%，优于市场预期，主要受网上游戏、支付相关服务、数字内容及网络广告所推动。占公司收入比例71%的增值服务，于首季录得41%升幅；当中网络游戏业务收入增34%至228.11亿元，增长主要反映来自智能手机游戏（如《王者荣耀》及《龙之谷》）及个人电脑客户端游戏（如《英雄联盟》及《地下城与勇士》）收入的增长。