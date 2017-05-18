腾讯控股首季业绩胜预期 股价逆市创新高

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月18日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周四股价逆市再创出历史新高，最多涨逾3%；公司此前公布优于预期的首季业绩后，获部分券商上调目标价至逾300港元。
腾讯跟随大市低开约1.1%，随后股价即逆市拾级而上，最多升3.08%至267.8港元的新高，并带动恒生指数.HSI跌幅收窄。香港时间10:07腾讯升2.31%，报265.8港元，为升幅最大的恒指成份股。
腾讯周三收市后公布，首季净利按年增长58%，优于市场预期，主要受网上游戏、支付相关服务、数字内容及网络广告所推动。占公司收入比例71%的增值服务，于首季录得41%升幅；当中网络游戏业务收入增34%至228.11亿元，增长主要反映来自智能手机游戏（如《王者荣耀》及《龙之谷》）及个人电脑客户端游戏（如《英雄联盟》及《地下城与勇士》）收入的增长。
大和及富瑞分别将腾讯目标价上调至300港元及303港元。大和报告指，相信公司在手游、广告、云服务及支付服务方面的有纪律执行力，将在中期内纳持其估值溢价。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。