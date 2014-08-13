腾讯控股第二季净利升59% 受网游增长带动（更新版）

路透香港8月13日 - 网络游戏业务增长及付费用户上升带动下，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)第二季净利按年升59%，符合市场预期。

腾讯在周三收盘后公布，截至6月底止的第二季度，腾讯控股的净利为58.36亿元人民币，与分析师平均预估的57.3亿元大致相符，去年同期为36.84亿元。综合上半年腾讯控股的净利为122.9亿元，同比增59%。

过去数月，该公司投资的部份公司进行首次公开发行（IPO），包括京东(JD.O)及猎豹移动(CMCM.N)，连同其他已上市公司包括58同城(58.COM)(WUBA.N)、Mail.ru(MAILRq.L)及金山软件(3888.HK)的投资，于第二季末腾讯控股在这些上市公司的投资权益公允价值达到650亿元。

于第二季，增值服务、网络广告、电子商务交易分别占到公司收入总额的80%、10%和7%。增值服务内的网络游戏收入按年升46%，至110.81亿元，主要受QQ手机版与微信上的智能手机游戏收入的贡献，新款电脑游戏收入的增长。

公司表示，QQ手机版与微信上智能手机游戏的总收入于第二季环比增长至约30亿元，反映付费用户数及ARPU（每月每户收入）的增长。

于第二季末，微信及WeChat的合并月活跃账户环比增加10.7%；QQ的智能终端月活跃账户亦环比升6.2%，反映用户参与度提升。腾讯表示，将致力提升特定国际市场的WeChat用户参与度。

网络广告业务收入按年增加59%至20.64亿元，主要受视频广告及社交网络效果广告收入的增长，以及国际足联世界杯及公司与京东的战略合作的正面影响所推动。这部份的增加部分，冲淡了于去年9月向搜狗转让网络搜索业务对收入的影响。

电子商务交易业务的收入第二季同比下降40%至13.24亿元，因公司与京东的战略交易致使流量转移，以及出让电子商务交易平台业务所导致。

腾讯收盘微跌0.08%至133.2港元，大盘恒生指数.HSI则升0.81%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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