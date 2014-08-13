腾讯控股第二季净利同比增长59%

路透香港8月13日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，第二季净利按年升59%，符合市场预期，受惠网络游戏业务增长带动，

腾讯在收盘后公布，截至6月底止的第二季度，腾讯控股的净利为58.36亿元人民币，与分析师平均预估的57.3亿元大致相符，去年同期为36.84亿元。综合上半年腾讯控股的净利为122.9亿元，同比增59%。

过去数月，该公司投资的部份公司进行首次公开发行（IPO），包括京东(JD.O)及猎豹移动(CMCM.N)，连同其他已上市公司的投资，于第二季末腾讯控股在这些上市公司的投资权益公允价值达到650亿元。

腾讯收盘微跌0.08%至133.2港元，大盘恒生指数.HSI则升0.81%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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