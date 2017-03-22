腾讯去年第四季净利按年升47% 因广告及支付业务快速增长

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透香港3月22日 - 中国科网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三公布，去年第四季净利按年升47%，得益于广告及支付业务快速增长。
据公告，公司于2016年10-12月净利105.29亿元人民币，上年同期则为71.64亿元；但与上一季相比，第四季净利环比下降1%。
而去年全年净利按年上升43%至410.95亿元，基本符合汤森路透综合26名分析师预测中位值432.12亿元。
董事会建议派发末期股息每股0.61港元，2016年度每股基本收益为4.383元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。