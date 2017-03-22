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中国财经 | 2017年 3月 22日 星期三 17:26 BJT

腾讯去年第四季净利按年升47% 因广告及支付业务快速增长

路透香港3月22日 - 中国科网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三公布，去年第四季净利按年升47%，得益于广告及支付业务快速增长。

据公告，公司于2016年10-12月净利105.29亿元人民币，上年同期则为71.64亿元；但与上一季相比，第四季净利环比下降1%。

而去年全年净利按年上升43%至410.95亿元，基本符合汤森路透综合26名分析师预测中位值432.12亿元。

董事会建议派发末期股息每股0.61港元，2016年度每股基本收益为4.383元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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