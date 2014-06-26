金证股份与腾讯合推定制版营销QQ 分享金融IT服务市场

路透上海6月26日 - 在阿里巴巴董事局主席马云收购金融IT服务商恒生集团后，腾讯有所回应。中国深圳市金证科技股份有限公司(600446.SS)周四公告称，已与腾讯(0700.HK)签署合作协议，共同在互联网金融领域推出定制版营销QQ产品，分享金融IT服务市场。

公告显示，根据协议，腾讯提供营销QQ版本及稳定的消息通道服务，金证股份则按最终用户的需求，进行定制版营销QQ的研发及相关市场开发、渠道拓展、销售、系统实施、售后服务等工作。而定制版营销QQ主要用户为金融行业：包括证券、信托、银行、保险、基金等。

金证股份在推广给最终用户，并收购相关费用后，将按约定标准向腾讯支付分成收益。金证股份推向最终用户的营销QQ部分与最终用户签订的使用期限为一年。

金证股份指出，此次合作将有利于金证股份培养互联网金融技术研发人才，扩大公司互联网金融服务领域。同时通过此次合作，有助于双方建立更为紧密、长远的合作关系。

恒生电子(600570.SS) 4月曾公告称，其大股东杭州恒生电子集团所有17名股东已将所持股权全数出售给阿里巴巴集团主席马云旗下公司浙江融信，出售价格约32.99亿元人民币。

金证股份周三收报32.77元，过去一个月累计上涨23.4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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