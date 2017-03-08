腾讯正在筹集至多20亿美元贷款--TRLPC

路透3月8日 - 据汤森路透旗下基点报导，三位知情人士称，中国科技巨头腾讯控股正在与银行洽谈筹贷至多20亿美元。

过去九个月，该公司曾筹措两笔银团融资，募集了79.4亿美元。

消息人士表示，最新的这笔贷款期限料为五年。

腾讯正以俱乐部贷款的形式筹集资金。

据消息人士透露，花旗集团正在协调这笔子弹式贷款，此外至少有其它六家银行在考虑加入。

腾讯并未回复置评要求。花旗拒绝置评。

其中两位消息人士称，价格谈判表明，综合收益将在略超过100个基点的水平，预计比腾讯2016年6月完成的44.4亿美元五年期到期一次性偿还贷款的最高综合收益120个基点要低。

Tencent Asset Management料将为是次贷款的借款人，母公司腾讯控股将提供担保。所筹资金将用于一般企业目的。(完)