腾讯正在筹集至多20亿美元贷款--TRLPC

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透3月8日 - 据汤森路透旗下基点报导，三位知情人士称，中国科技巨头腾讯控股正在与银行洽谈筹贷至多20亿美元。
过去九个月，该公司曾筹措两笔银团融资，募集了79.4亿美元。
消息人士表示，最新的这笔贷款期限料为五年。
腾讯正以俱乐部贷款的形式筹集资金。
据消息人士透露，花旗集团正在协调这笔子弹式贷款，此外至少有其它六家银行在考虑加入。
腾讯并未回复置评要求。花旗拒绝置评。
其中两位消息人士称，价格谈判表明，综合收益将在略超过100个基点的水平，预计比腾讯2016年6月完成的44.4亿美元五年期到期一次性偿还贷款的最高综合收益120个基点要低。
Tencent Asset Management料将为是次贷款的借款人，母公司腾讯控股将提供担保。所筹资金将用于一般企业目的。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。