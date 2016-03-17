腾讯控股去年第四季净利升22% 增值服务与网络广告收入劲增

路透香港3月17日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周四公布，去年第四季净利按年上升22%，得益于增值服务与网络广告带动收入强劲增长。

据公告，公司于2015年10-12月净利71.64亿元人民币，上年同期则为58.6亿元；但与上一季相比，第四季净利环比下降4%。而去年全年净利按年上升21%至288.06亿元，符合汤森路透综合29名分析师预测中位值298.96亿元。

腾讯表示，去年第四季收入同比增长45%至304.41亿元，若不包括电子商务交易业务，收入增幅更达47%。

其中，网络广告业务收入同比增长118%至57.33亿元，效果广告收入增长157%至29.16亿元，主要反映QQ空间手机版、微信公众账号及新推出的微信朋友圈广告服务的收入增加。

增值服务在第四季收入同比增长35%至230.68亿元，因扩大智能手机游戏组合〉主要个人电脑游戏及年内推出新的个人电脑游戏推动，网络游戏业务收入稳健增长。而社交网络业务收入增长37%至70.97亿元。

收入成本方面，去年第四季收入成本同比增长52%至126.61亿元，环比增幅15%，主要反映分成及内容成本、渠道成本以及C2C转账银行手续费增加。

公司去年全年收入1,028.63亿元，增长30%。董事会建议派发末期股息每股0.47港元，年度每股基本盈利3.097元。

展望未来，腾讯表示，将围绕核心通讯及社交平台进行投资及创新、开发新的智能手机游戏类型、扩展广告业务、发展数字内容业务及丰富支付服务及金融产品平台。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)