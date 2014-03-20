腾讯控股去年业绩符合预期 拟拆细股份5月中生效

* 腾讯控股建议将股份拆细1股拆5股

* 去年净利升22%符预期

* 减持文化中国纯因回报可观，与阿里巴巴入主无关

路透香港3月19日 -中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。公司并宣布，建议拆细股份，将一股现有股份拆细为五股，令小投资者较易入场。

现时腾讯每手交易股数为100股，以现价计时每手＂入场费＂达56,750港元。拆细股份后每手仍为100股。

＂总的来看公司的股价是香港历史上股价最高的股份，不少投资者抱怨一手成本也高，而且也有碎股，所以从长远考虑看拆细股份...入场门槛更低也是好处。＂主席兼首席执行官马化腾于业绩发布会说。

腾讯股份拆细建议需待5月14日的股东大会批准，并于翌日生效。

腾讯强调，除拆分股份所产生的开支外，拆股计划本身不会改变公司的相关资产、业务运营、管理或财务状况及股东的权益比例。

该公司于港股收市后公布去年业绩，其去年10-12月的第四季净利为39.11亿元人民币，全年净利则为155.02亿元，按年升22%，基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的158.12亿元。

马化腾表示：“2013年，我们持续拥抱移动互联网和开启移动商业化机会的同时，实现了收入和盈利的持续增长。”

于第四季度，该公司收入同比升40%，为169.7亿元，环比则升9%，比上年同期增长40%。全年总收入为人民币604.37亿元，比去年同期增长38%。

腾讯控股的网络通讯软件微信和针对海外市场的WeChat合并月活跃账户同比大增121%至去年底的3.55亿，按季则升6%。

网络游戏成为腾讯控股盈利增长的动力，该公司首批四款网络游戏于去年第四季全面铺开，截至3月中公司共有11款网络游戏。投行摩根大通表示，腾讯近期推出的重量级游戏如“神魔之塔＂，将有较大实现营收潜力，并预期公司2014年的网游营收可达82亿元，市占率可达48%。

对于早前Facebook以190亿美元的＂天价＂收购即时通讯服务公司WhatsApp，会否对WeChat带来影响，马化腾表示，公司去年在将WeChat国际化方面做了不少投入，目前在海外已有1亿多用户，取得初步成绩。但在欧美，WhatsApp处于主导地位。今年公司会更多把WeChat在已打开的市场如东南亚，展开更加本地化的运营，增加用户黏性，做出差异化的产品。

被问到会否认为微信价值应高过WhatsApp时，马化腾称，不能单独来看，移动互联网(微信/WeChat),可以接合mobilegame和容资讯，所以不能很简单去拆开。

腾讯股价于本月7日升至646港元的历史高点，总市值达到1.2万亿港元，但其后传出中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管，拖累多家具支付概念的股份急挫。拥有理财通平台的腾讯股价亦自高位回落，今天收盘跌1.82%，报567.5港元。

总裁刘炽平表示，理财通是一个平台，给用户选购货币基金的平台，货币基金的监管操作与理财通没关系。

此外，腾讯早前在阿里巴巴宣布入股文化中国(1060.HK)后，即大手减持后者股票，套现约10亿港元，两年回报逾4倍。

刘炽平表示，公司的投资立足于战略价值和财务回报，而与文化中国未来在业务上仍可能有其他合作，但就并非因阿里巴巴入股才减持。

＂有这么大的回报，从向股东负责角度，便进行减持，并非因谁入股。＂他说。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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