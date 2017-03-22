腾讯去年净利升43%基本符预期 发展AI及机器学习布局未来

路透香港3月22日 - 中国科网巨头--腾讯控股(0700.HK)去年度净利按年上升43%，基本符合市场预期。公司表示，正在投资发展人工智能（AI）及机器学习等前沿科技，以布局未来的“连接”策略。

腾讯表示，去年全年收入实现了48%的同比增长，达到1,519亿元，主要受到智能手机游戏、社交及效果广告、数字内容销售和新兴业务（如支付相关服务）推动。

不过由于收入结构变化，经营利润率同比下降2个百点至37%，经营盈利增长38%，自由现金流升50%。

展望今年，腾讯称，公司计划围绕着核心社交和通讯平台拓展生态系统以深化“连接”策略，包括在社交平台中添加更多服务及进一步提供便利，扩大主要智能手机游戏的受欢迎程度，扩大广告市场份额以，促进数字内容订购用户群的增长，通过覆盖更多线上线下消费场景来提高支付使用频率，以及发展新兴技术领域的能力，如机器学习和云服务。

“我们正在投资前沿科技（如人工智能及机器学习）以布局未来的“连接”策略。”公司并称，“我们将利用机器学习在数字内容服务中进行个性化推荐，提升广告定向能力，丰富社交互动（如动态面具功能），以及节省成本（如优化客服需求）。”

该公司周三公告，2016年1-12月净利为410.95亿元人民币，上年同期则为288.06亿元，基本符合汤森路透综合26名分析师预测中位值432.12亿元。

而去年第四季净利为105.29亿元人民币，按年增长47%，得益于广告及支付业务快速增长；但与上一季相比，第四季净利环比下降1%。

董事会建议派发末期股息每股0.61港元，2016年度每股基本收益为4.383元。

腾讯周二盘中曾升至229.8港元，收报228.8港元，均创自2004年上市以来新高；周三股价回吐，终场收跌1.57%，报225.2港元。（完）

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