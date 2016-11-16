腾讯控股第三季净利按年升43%惟逊预期 按季基本持平

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，今年第三季净利按年增长43%，惟表现逊市场预期；智能手机游戏及网络广告为带动业绩增长的主要动力。
腾讯在港股收盘后公布，截至9月底止第三季度净利为106.46亿元人民币，去年同期为74.45亿元，比第二季的107.37亿元低0.85%。汤森路透SmartEstimate综合九名分析师平均预测为113.9亿元。
期内，该公司的收入按年上升52%至403.88亿元。其中占收入比例69%的增值服务（包括社交网络业务及网络游戏等）收入同比升36%，至279.75亿元；网络游戏及社交网络业务收入分别增27%和58%。占收入比例19%的网络广告业务同比增长51%至74.49亿元。
腾讯股价今年以来累计涨逾29%，跑赢大市恒生指数.HSI同期1.7%的升幅。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。