腾讯控股第三季净利按年升43%惟逊预期 按季基本持平

路透香港11月16日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，今年第三季净利按年增长43%，惟表现逊市场预期；智能手机游戏及网络广告为带动业绩增长的主要动力。

腾讯在港股收盘后公布，截至9月底止第三季度净利为106.46亿元人民币，去年同期为74.45亿元，比第二季的107.37亿元低0.85%。汤森路透SmartEstimate综合九名分析师平均预测为113.9亿元。

期内，该公司的收入按年上升52%至403.88亿元。其中占收入比例69%的增值服务（包括社交网络业务及网络游戏等）收入同比升36%，至279.75亿元；网络游戏及社交网络业务收入分别增27%和58%。占收入比例19%的网络广告业务同比增长51%至74.49亿元。

腾讯股价今年以来累计涨逾29%，跑赢大市恒生指数.HSI同期1.7%的升幅。（完）

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