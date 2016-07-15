马化腾周四减持腾讯股份 套现逾约3.63亿港元--联交所资料

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港7月15日 - 据联交所周五的权益披露资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)主席马化腾周四（14日）在场内减持200万股腾讯股份，套现约3.63亿港元。这是马化腾三个月以来首度减持公司股份。
联交所的资料显示，马化腾通是次减持股份平均价为181.419港元，腾讯昨日收市价183.5港元。
马化腾对上一次在今年4月中减持腾讯股份，当时以每股平均价164.776港元减持375.63万股，套现逾近6.2亿港元。
腾讯今天收高0.71%，报184.8港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88911人民币)