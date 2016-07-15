马化腾周四减持腾讯股份 套现逾约3.63亿港元--联交所资料

路透香港7月15日 - 据联交所周五的权益披露资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)主席马化腾周四（14日）在场内减持200万股腾讯股份，套现约3.63亿港元。这是马化腾三个月以来首度减持公司股份。

联交所的资料显示，马化腾通是次减持股份平均价为181.419港元，腾讯昨日收市价183.5港元。

马化腾对上一次在今年4月中减持腾讯股份，当时以每股平均价164.776港元减持375.63万股，套现逾近6.2亿港元。

腾讯今天收高0.71%，报184.8港元。（完）