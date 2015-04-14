腾讯和上海合作 用互联网方式推动医疗金融等传统产业发展

路透上海4月14日 - 中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)与上海市政府周一签署战略合作协议，未来，腾讯将用互联网的方式来推动上海传统产业的发展，双方的合作将围绕在文化、医疗、金融、教育、汽车、智能硬件等领域开展。

腾讯网报导称，双方将以“互联网+”解决方案为抓手，依托上海市相关产业基础和政策资源，结合腾讯公司网络社交、创业基地、云计算、大数据等领域的领先优势，开展全方位、深层次的战略合作。

根据协议，上海市政府将支持腾讯泛娱乐、微信、QQ、网络媒体（大申网）、众创平台等项目在上海的进一步发展，并以腾讯上海创业基地为核心，引导优秀互联网创业项目向基地集聚。同时，双方还将通过腾讯的云计算和大数据能力，推动上海信息化服务产业链条的完形，以及在社会信用管理等领域进行大数据技术的探索实践。

作为中国拥有最多用户的互联网公司、中国最大的互联网综合服务提供商，腾讯公司董事会主席兼首席执行官（CEO）马化腾表示，双方计划通过全面的战略合作，把移动互联网的优势落实到城市建设的各个方面，特别是优化完善政府公共服务的“最后一公里”。

上海市经济和信息化委员会负责人表示，“互联网与医疗、酒店、餐厅、百货、快递、票务、高校、景区等线下行业也有很大的交融空间。打通这些领域的合作对上海的智慧城市建设是极大的助推，也正是‘互联网+’的力量体现”。

3月底，腾讯微信的城市服务入口正式在上海落地，这是华东地区首个接入这一服务的城市。上海市民通过微信，即可享受查询天气、支付生活账单、预约护照办理、违章查询等14项服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。