（更正）腾讯控股等企业晋级入股中石化销售复选名单--消息

(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“中石化销售公司”，非“中石化”)

路透香港8月19日 - 知情消息人士对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)与中国腾讯控股(0700.HK)等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中石化销售公司的160亿美元少数股权。中石化销售为全球最大油品零售网络。

消息人士表示，中国最大保险公司中国人寿(601628.SS)、香港上市公司新奥能源(2688.HK)、私有企业复星国际、厚朴基金管理公司、Affinity Equity Partners也都晋级下一轮。

最后竞投出价期限为8月底，不过尚不清楚进入此轮名单的公司可能会有几家出价。

中石化计划2014年底之前出售油品销售业务最多30%的股权。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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