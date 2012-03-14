腾讯今年重点是进一步拓展社交平台

* 四季度净利同比增长15.3%,符合预期

* 去年全年净利升26.7%,至102亿元人民币

* 网络游戏业务收入持续增长

* 未来将进一步拓展社交平台

记者 黄运涛

路透香港3月14日电---网游业务收入持续增长,扶助中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)第四季业绩按年升逾15%,基本符合预期.

而随着中国互联网用户基数增长的放缓,腾讯将2012年策略重点放在进一步拓展社交平台,并将其延伸至手机平台,巩固并扩大公司在社交网络行业的领导地位.

"四季度尽管处於淡季,网络游戏业务收入仍持续增长,主要反映地下城与勇士、英雄联盟及QQ游戏的增长."公告称.

展望未来,腾讯正加大在移动互联网上的扩展,以期将个人电脑服务延伸至手机平台.公司去年的手机QQ及微信用户大幅增长.

腾讯亦正加紧与广受欢迎的新浪(SINA.O)微博产品争夺市场.

公告披露称,腾讯微博使用量大幅攀升,于第四季末拥有3.73亿注册用户及6,800万日活跃账户.

根据中国互联网络信息中心的数据,中国互联网用户的总人数2011年增加12.2%,截至去年年底为5.131亿人,增幅低於2010年的19.1%;但互联网渗透率进一步增至38.3%.

而截至2011年底,移动互联网用户占互联网用户总人数的69.3%,较一年前的66.2%有所增加.

腾讯控股的业绩公告显示,2011年10-12月净利为25.4亿元人民币,按年增长15.3%,基本符合汤森路透综合分析师预测的25.8亿元;期内收入79.2亿元,同比增长43.4%.

第四季来自网络游戏收入较前一季增加7.4%,至44.6亿元;去年全年网游收入高达158.2亿元,同比增幅为66.4%.

2011年全年净利为102亿元,同比增加26.7%;每股基本盈利5.609元,董事会建议派发末期股息每股0.75港元.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务及网络广告等业务.

去年,腾讯大举在电子商务、团购、在线旅游、网络视频、社交网络等领域进行投资,同时在网游市场亦面对着来自盛大游戏GAME.O和网易(NTES.O)的激烈竞争.

公布业绩前,腾讯微涨0.1%,收报200.6港元,过去三个月累计涨逾30%;大盘恒生指数.HSI今日则跌0.15%.(完)

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--撰写 雷美珍; 审校 乔艳红路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。