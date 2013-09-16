腾讯将向搜狗注入业务及现金 在新搜狗占股36.5%

路透北京9月16日 - 中国腾讯控股(0700.HK) 周一称，将向搜狐(SOHU.O)旗下搜狗注入搜索业务和其他相关资产，并投资4.48亿美元现金，交易完成后其在新搜狗公司中占股比例36.5%.

在本次战略合作中，腾讯将旗下的搜搜业务、QQ输入法业务注入搜狗，并签署了一份内容庞大的合作计划。而且腾讯持股比例会在近期内增加至40%左右。

腾讯控股提供新闻稿称，“该战略合作将巩固并加强搜狗在庞大且快速增长的中国搜索和互联网服务市场，尤其是在移动互联网领域的领军地位。”

在腾讯投资后，搜狐及其关联方仍是搜狗的控股股东，而搜狗将继续作为搜狐的子公司独立运营。

在新成立的搜狗公司中，张朝阳博士继续担任董事长，腾讯总裁刘炽平先生和首席运营官任宇昕先生出任董事。王小川先生继续作为董事和首席执行官领导整个公司发展。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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