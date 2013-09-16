腾讯将向搜狗注入业务及现金 在新搜狗占股36.5%

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京9月16日 - 中国腾讯控股(0700.HK) 周一称，将向搜狐(SOHU.O)旗下搜狗注入搜索业务和其他相关资产，并投资4.48亿美元现金，交易完成后其在新搜狗公司中占股比例36.5%.
在本次战略合作中，腾讯将旗下的搜搜业务、QQ输入法业务注入搜狗，并签署了一份内容庞大的合作计划。而且腾讯持股比例会在近期内增加至40%左右。
腾讯控股提供新闻稿称，“该战略合作将巩固并加强搜狗在庞大且快速增长的中国搜索和互联网服务市场，尤其是在移动互联网领域的领军地位。”
在腾讯投资后，搜狐及其关联方仍是搜狗的控股股东，而搜狗将继续作为搜狐的子公司独立运营。
在新成立的搜狗公司中，张朝阳博士继续担任董事长，腾讯总裁刘炽平先生和首席运营官任宇昕先生出任董事。王小川先生继续作为董事和首席执行官领导整个公司发展。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。