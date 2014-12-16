腾讯成为索尼在中国大陆的数字音乐内容版权分销商

路透上海12月16日 - 中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)与索尼音乐达成战略合作，腾讯将成为索尼音乐在中国大陆的数字音乐内容战略合作及版权分销合作伙伴。

新闻稿称，根据双方合作协议，腾讯旗下的数字音乐平台QQ音乐，将负责索尼音乐在中国大陆地区的数字音乐版权推广、管理及分销业务，双方将共同促进中国大陆区域数字音乐正版化进程。

腾讯将联动旗下全平台全面推广索尼音乐旗下艺人，以及向其他国内在线音乐服务商提供经销授权。同时，腾讯将借助旗下热门的游戏、无线及社交平台（如拥有超过8.2亿月活跃用户的中国领先社交媒体服务平台QQ），以及它的分销能力，在国内推广索尼音乐旗下的中国及国际艺人，及其音乐内容。

伴随战略合作协议的达成，双方也携手解决在线音乐服务的侵权问题，力求为消费者提供高质量的音乐服务，为音乐人及歌手拓展更广阔的发展前景。

索尼音乐全球数字业务及美国销售总裁Dennis Kooker表示，“中国具有极大潜力成为全球最顶尖的音乐市场之一，而我们需要一个具有共同目标并可影响市场的本地合作伙伴。腾讯正是最适合的选择。”

不过此次合作并非排他性合作。新闻稿称，索尼音乐将继续通过各种落地、网上活动、其他媒体平台与中国大陆乐迷接触，藉此提升用户体验。索尼音乐除了与腾讯建立新战略关系外，还会跟国内无线运营商及其国际商业伙伴，继续发展及维持直接商业关系。

腾讯近阶段在内容上进行了大量投资，包括与美国颇具影响力的有线电视台HBO、制作公司华纳兄弟达成战略合作，腾讯将成为HBO在中国大陆互联网视频上独家官方授权播放平台。

索尼音乐是日本电子设备巨头索尼(6758.T)美国公司的全资子公司，是一家全球性的音乐制作公司，拥有众多知名的本地艺术家和国际巨星。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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