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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 10日 星期三 16:02 BJT

马化腾本月减持腾讯控股股份

据港交所信息，腾讯控股主席兼CEO马化腾本月减持腾讯控股股份，套现约30亿港元(3.87亿美元)。马化腾此次减持股份占腾讯控股总股本的比例不到0.5%。此次减持后，马化腾仍是腾讯控股的最大个人股东，持有9.87%的股份。路透
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