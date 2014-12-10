马化腾减持腾讯控股股份 套现3.87亿美元

路透北京12月10日 - 据港交所信息，腾讯控股(0700.HK)主席兼CEO马化腾本月减持腾讯控股股份，套现30亿港元（3.87亿美元）。

马化腾在12月2-5日期间以每股118.61港元至119.97港元不等的价格，减持腾讯控股股份总计2,500万股。

腾讯一位发言人称，此次减持与马化腾的“个人财富管理”有关。记者无法立即联系到马化腾本人置评。

此前有媒体报导称，马化腾近期参与了中国平安(601318.SS)的定向增发。

马化腾此次减持的股份占腾讯控股总股本的比例不到0.5%。此次减持后，马化腾仍是腾讯控股的最大个人股东，持有9.87%的股份。

根据胡润百富榜，43岁的马化腾在中国富豪中排名第三，身家估计达140亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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