马化腾减持腾讯控股股份 套现3.87亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月10日 - 据港交所信息，腾讯控股 主席兼CEO马化腾本月减持腾讯控股股份，套现30亿港元（3.87亿美元）。

马化腾在12月2-5日期间以每股118.61港元至119.97港元不等的价格，减持腾讯控股股份总计2,500万股。

腾讯一位发言人称，此次减持与马化腾的“个人财富管理”有关。记者无法立即联系到马化腾本人置评。

此前有媒体报道称，马化腾近期参与了中国平安 的定向增发。

马化腾此次减持的股份占腾讯控股总股本的比例不到0.5%。此次减持后，马化腾仍是腾讯控股的最大个人股东，持有9.87%的股份。