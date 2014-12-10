马化腾减持腾讯控股股份 套现3.87亿美元

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月10日 - 据港交所信息，腾讯控股 主席兼CEO马化腾本月减持腾讯控股股份，套现30亿港元（3.87亿美元）。
马化腾在12月2-5日期间以每股118.61港元至119.97港元不等的价格，减持腾讯控股股份总计2,500万股。
腾讯一位发言人称，此次减持与马化腾的“个人财富管理”有关。记者无法立即联系到马化腾本人置评。
此前有媒体报道称，马化腾近期参与了中国平安 的定向增发。
马化腾此次减持的股份占腾讯控股总股本的比例不到0.5%。此次减持后，马化腾仍是腾讯控股的最大个人股东，持有9.87%的股份。
根据胡润百富榜，43岁的马化腾在中国富豪中排名第三，身家估计达140亿美元。（完）
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。