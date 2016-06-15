腾讯就收购Supercell多数股权接近达成协议--消息人士

路透6月15日 - 一名熟知内情的消息人士表示，中国最大社交网络暨线上娱乐公司腾讯控股(0700.HK)已接近达成收购Supercell Oy多数股权的协议，对后者这家线上游戏制造商的估值超过90亿美元。

腾讯计划从日本软银集团(9984.T)手中收购这家芬兰企业Supercell的部分股权；Supercell为线上游戏“部落冲突”(Clash of Clans)制造商。

软银去年曾表示，已增持Supercell股权至73.2%，但并未公布财务细节。

软银在2013年以约15亿美元的价格收购了Supercell的51%股权。

华尔街日报周三引述了解内情的消息人士表示，腾讯与软银的磋商已至深入阶段，腾讯目前正与几家金融投资者进行讨论，让这些投资者以联合投资人的身份加入这宗收购案，其中包括高瓴资本(Hillhouse Capital)。

未能立即联系到腾讯、软银与Supercell进行置评。(完)