腾讯就收购Supercell多数股权接近达成协议--消息人士

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透6月15日 - 一名熟知内情的消息人士表示，中国最大社交网络暨线上娱乐公司腾讯控股(0700.HK)已接近达成收购Supercell Oy多数股权的协议，对后者这家线上游戏制造商的估值超过90亿美元。
腾讯计划从日本软银集团(9984.T)手中收购这家芬兰企业Supercell的部分股权；Supercell为线上游戏“部落冲突”(Clash of Clans)制造商。
软银去年曾表示，已增持Supercell股权至73.2%，但并未公布财务细节。
软银在2013年以约15亿美元的价格收购了Supercell的51%股权。
华尔街日报周三引述了解内情的消息人士表示，腾讯与软银的磋商已至深入阶段，腾讯目前正与几家金融投资者进行讨论，让这些投资者以联合投资人的身份加入这宗收购案，其中包括高瓴资本(Hillhouse Capital)。
未能立即联系到腾讯、软银与Supercell进行置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)