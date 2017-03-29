腾讯以17.8亿美元入股特斯拉汽车 获得5%股权

中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透底特律3月28日 - 中国科技巨头腾讯控股(0700.HK)投资17.8亿美元获得特斯拉汽车(TSLA.O)5%的股权，这是中国互联网企业在自动驾驶汽车及相关服务市场的最新投资。
腾讯此项投资见诸一份美国监管文件。特斯拉汽车正准备推出主攻大众市场的车款Model 3，腾讯的资金正好为其助阵。特斯拉股价周二收涨2.7%，报277.45美元，市值接近美国第二大车厂福特(F.N)。
分析师称，腾讯也可能帮助特斯拉在中国销售甚至生产汽车。中国是全世界最大的汽车市场。
特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周二发表推文说，“很乐于见到腾讯成为特斯拉的投资者和顾问，”马斯克并未说明他所谓的“顾问”意义为何，但在另外一篇推文中，他指出特斯拉来自中国的Model 3 订单“非常少”。中国市场尚未正式引进Model 3 。
Model 3今年稍晚将在美国开始销售。
本项入股案将扩大腾讯在自动驾驶电动车等新兴投资板块的参与度，此领域有望增进运输新模式，比如自动化共享及运送服务和辅助性服务。
这些新技术及其在全球运输行业创造新业务模式与营收来源的潜力，已吸引中国三大科技巨擘--腾讯、阿里巴巴(BABA.N)与百度(BIDU.O)数十亿的投资。
摩根士丹利汽车产业分析师Adam Jonas在给客户的报告中表示，对腾讯与特斯拉就这些技术的研发与部署进行合作“并不意外”。
白宫并未立即就中国投资特斯拉做出回应，但美国总统特朗普向来对美国汽车业者与中国贸易政策多有批评。
跟特斯拉一样，腾讯、阿里巴巴与百度支持的许多新创企业，也正在研发自动驾驶系统，有可能在2020年后运用于美国与中国的商业共乘车队。
截至12月31日，马斯克持有约21%特斯拉股份。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张荻)
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