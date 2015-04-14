版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 4月 14日 星期二 11:56 BJT

腾讯控股市值首度突破2,000亿美元大关 逼近阿里巴巴

中国腾讯控股市值周一首度突破2,000亿美元大关，超越美国亚马逊、国际商业机器(IBM)以及甲骨文等科技业巨擘。腾讯股价今年以来已经大涨52%，市值逼近美国同业Facebook的2,300亿美元，以及中国对手阿里巴巴的2,100亿美元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐