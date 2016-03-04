腾讯支持鼓励厂商在VR方面与其进行合作 微信转账过渡平稳

路透北京3月4日 - 中国市值最大的互联网公司腾讯控股(0700.HK)董事会主席兼首席执行官马化腾周四晚间称，腾讯鼓励和支持在VR（虚拟现实）方面与各家厂商合作，甚至不排除和部分厂商在早期进行更紧密的结合，并希望提出一些行业标准。

马化腾在中国“两会”期间媒体发布会上表示，腾讯作为服务提供商的聚合者，希望从用户的角度在VR方面与各厂商进行充分的合作，他相信未来两三年VR会普遍成熟，包括与之相关的基础设施也会有所改善，未来VR方面的应用会有很多。

“我们作为服务提供商、聚合者，我们希望能够提供一些标准。”马化腾称，“从用户的角度，和厂商进行充分的合作，我们希望是战略的角度，甚至不排除跟一些厂商希望能够在早期的过程中进行更紧密的结合。”

针对普遍关心的微信转账收费问题，马化腾表示，银行对资金流出银行体系进入第三方支付平台收取千分之一的手续费。用户通过微信在银行间系统进行资金转账，第三方支付平台要承担的相应成本，这个成本目前增长太快，难以承受。

“这个成本现在是到1个月超过3个亿，利息的收益不到十分之一，而且最恐怖就是说还在高速增长。”马化腾说。

他称，微信作为通道承担转账的成本很不科学。不过目前微信转账进行收费的过渡还是相当平稳的。腾讯正和银行协商，希望通过以进出银行的资金差额作为计算费用的基数，不过目前还没有达成一致。

马化腾指出，当前对“互联网+”投资最热的行业是服务业，工业和农业与互联网的结合会相对滞后一点，但是目前也看到加速发展的苗头。腾讯将继续积极与各个领域内的优势企业进行合作。

不过对于腾讯国际化的进展，马化腾坦诚确实很难，他指出社交通讯工具的先发优势非常明显，一旦一款产品被广泛应用就很难被替代，因此目前腾讯正在寻找部分有差异化的产品打入国际市场。（完）