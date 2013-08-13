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中国财经 | 2013年 8月 13日 星期二 17:23 BJT

腾讯否认计划分拆微信赴新加坡上市

路透上海8月13日 - 有媒体报道称中国知名互联网公司腾讯(0700.HK)计划分拆微信赴新加坡上市，腾讯周二对此予以否认。

《中国日报》早些时候援引一匿名消息人士的话报道称，腾讯在新加坡开设办事处来处理微信上市事宜。但报道没有披露具体的上市时间表或其他上市细节。

腾讯发言人Jerry Huang表示，市场传闻并不属实。

腾讯将于周三公布第二季度财报。

腾讯重金投资打造微信，因该公司与阿里巴巴ALIAB.UL、百度(BIDU.O)等其他中国互联网公司尝试扩大其营收来源。

微信目前在中国拥有逾3亿用户，极具盈利潜力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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