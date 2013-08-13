腾讯否认计划分拆微信赴新加坡上市

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海8月13日 - 有媒体报道称中国知名互联网公司腾讯(0700.HK)计划分拆微信赴新加坡上市，腾讯周二对此予以否认。
《中国日报》早些时候援引一匿名消息人士的话报道称，腾讯在新加坡开设办事处来处理微信上市事宜。但报道没有披露具体的上市时间表或其他上市细节。
腾讯发言人Jerry Huang表示，市场传闻并不属实。
腾讯将于周三公布第二季度财报。
腾讯重金投资打造微信，因该公司与阿里巴巴ALIAB.UL、百度(BIDU.O)等其他中国互联网公司尝试扩大其营收来源。
微信目前在中国拥有逾3亿用户，极具盈利潜力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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