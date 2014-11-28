腾讯等中国互联网五巨头累计投资规模逾300亿美元--投中

路透上海11月28日 - 据中国风险投资数据提供商--投中集团研究院最新报告统计，作为中国互联网产业一线集团的阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)（BAT三巨头）及二线集团中的小米和奇虎360QIHU.N，这五家企业的累计投资规模已超过300亿美元。

报告指出，从2005年至今，BAT、小米、奇虎360已披露累计投资规模大约是240亿美元，投中研究院估算，五家公司历史总体的投资规模应在300亿美元以上。这五家市值排名居前的中国互联网企业，作为战略投资者，在中国TMT（科技、媒体和通讯）领域的投资保持着很高的水准和活跃度。

这些互联网巨头的投资布局战略思路有一些共同点，例如，对现有擅长领域的巩固，加强核心业务，力求形成协同效应；在新业务和未知领域提前进行布局；产业链其他环节的建设，构筑完善的生态系统；设法寻找流量变现的方式。

报告指出，在BAT当中，百度显得相对保守，依赖搜索变现，以战略投资为主；阿里巴巴积极构筑电商生态链，覆盖物流、数据服务、电商的交易支付、供应链金融等领域，可以算是BAT中最为活跃的投资者；腾讯近年来除投资游戏领域，其余以布局卡位为主，侧重战略上的前瞻性。

成立仅四年的小米，近一两年投资并购相当活跃。仅仅今年，小米以及其创始人雷军的顺为基金已投出18个案例，涉及智能硬件、地图、手机浏览器、互联网金融、在线旅游、媒体资讯、本地生活服务、文化传媒、医疗健康、游戏等多个领域；而奇虎360的投资额度偏小，安全永远是布局重点。

报告预计，未来几年，这五家互联网领军企业，将会全面深入移动互联网，未来如何更快与线下结合，将会是各巨头业绩增长重要看点。在投资方面，他们会关注垂直领域的投资，围绕用户在教育、文化、娱乐、医疗健康、金融等垂直领域进行投资布局，闭环建设依然是重点，提高用户粘性，满足用户更高层次的需求。

此外，这些公司亦会加强现有业务短板的建设。比如，在支付环节一直处于劣势的百度要并购快钱，阿里巴巴在社交领域的不断尝试，腾讯和百度联手万达试水电商。而与物联网、云计算、大数据等技术结合的空间依然广袤，智能硬件的发展目前主要受技术瓶颈制约，但软硬件结合必将是未来趋势。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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