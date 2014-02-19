腾讯宣布完成入股大众点评 获20%股权

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港/上海2月19日 -中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)与国内本地生活类网站大众点评的并购交易周三浮出水面，腾讯宣布已完成入股大众点评网，获得后者20%股权。
不过腾讯的声明未有透露交易的作价，因根据上市规则是项交易规模不构成须予公布的交易。
大众点评是中国领先的本地生活信息及交易平台，为网友提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务，同时亦提供团购、电子会员卡及餐厅预订等O2O（Online ToOffline）交易服务。截止去年第四季，大众点评网的月活跃用户数超过9,000万，收录商户数量超过800万家，覆盖全国2,300多个城市及美国、日本等多个海外国家和地区。
在本轮融资前，大众点评已获得四轮融资，共获得融资1.65亿美元，红杉资本、谷歌(GOOG.O)、启明创投等机构先后入股。
腾讯近期已加大了在O2O领域的布局，例如1月腾讯宣布以约15亿港元入股综合商贸物流及商品交易中心发展商--华南城控股(1668.HK)，双方将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作，包括电子商务、品牌特卖、O2O零售、支付及仓储物流。（完）
(发稿 林琦/梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。