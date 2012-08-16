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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 15:53 BJT

辛辛那提赛A-拉德晋级

辛辛那提赛周三第二轮比赛中，A-拉德万斯卡以6-4 6-3两盘直落瑞典选手Sofia Arvidsson，晋级16强。此次大师赛是波兰少女首次以头号种子身份出战的重要赛事。大威廉姆斯则以2-6 6-3 6-2逆转南非选手Chanelle Scheepers，成功晋级。

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