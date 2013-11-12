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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 12日 星期二 14:14 BJT

小德轻取纳达尔 赢下ATP总决赛冠军

德约科维奇周一横扫纳达尔，赢下ATP年终总决赛冠军。纳达尔最终保住了世界排名第一的位置，但小德在伦敦O2体育馆向纳达尔发出强劲的挑战信号，经过一小时36分钟的激战，6-3 6-4横扫纳达尔。路透

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