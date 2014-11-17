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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 17日 星期一 11:20 BJT

费德勒宣布退赛 小德捧起ATP总决赛冠军

一场万众期盼的网坛年底收官大戏还未上演就已宣告结束，费德勒赛前因伤宣布退赛，世界排名第一的德约科维奇不战而胜赢下ATP年底总决赛冠军。在半决赛中历时两小时48分钟苦战击败同胞瓦林卡的费德勒在座无虚席的伦敦O2体育场内向1.7万名观众宣布退赛。小德成为继伦德尔以来第一位连续三年赢下总决赛冠军的选手。路透
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