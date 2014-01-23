更正：李娜连续第二年杀入澳网女单决赛

路透墨尔本1月23日 - 中国女将李娜周四以6-2 6-4击败加拿大小将布沙尔(EugenieBouchard)，连续第二年杀入澳网女单决赛。

李娜在最近四年已是第三次晋级澳网女单决赛，她在去年输给了阿扎阿伦卡，2011年则是不敌克里斯特尔斯，两度屈居亚军。