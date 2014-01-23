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娱乐体育 | 2014年 1月 23日 星期四 16:10 BJT

更正：李娜连续第二年杀入澳网女单决赛

(更正内文第二段)

路透墨尔本1月23日 - 中国女将李娜周四以6-2 6-4击败加拿大小将布沙尔(EugenieBouchard)，连续第二年杀入澳网女单决赛。

李娜在最近四年已是第三次晋级澳网女单决赛，她在去年输给了阿扎阿伦卡，2011年则是不敌克里斯特尔斯，两度屈居亚军。

“上次有点难度，所以这一次我希望再上一层楼，”李娜在场边接受采访说。

李娜的决赛对手将是齐布尔科娃。

“决赛当然难打，”李娜谈到决赛对手时表示。“我想两个人都会努力，因为就差一步就能拿走奖杯。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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