李娜连续第二年杀入澳网女单决赛

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透墨尔本1月23日 - 中国女将李娜周四以6-2、6-4击败加拿大小将布沙尔(Eugenie Bouchard)，连续第二年杀入澳网女单决赛。
李娜在最近四年已是第三次晋级澳网女单决赛，她在去年输给了阿扎阿伦卡，2011年则是不敌克里斯特尔斯，两度屈居亚军。
“上次有点难度，所以这一次我希望再上一层楼，”李娜在场边接受采访说。
李娜的决赛对手将是齐布尔科娃。
“决赛当然难打，”李娜谈到决赛对手时表示。“我想两个人都会努力，因为就差一步就能拿走奖杯。”（完）
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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