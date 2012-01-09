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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:01 BJT

佩内塔中途退赛 郑洁奥克兰捧杯

在周日WTA巡回赛奥克兰公开赛女单决赛中，郑洁在先输一盘後奋起直追，在第三盘暂时领先的情况下，对手佩内塔因伤退赛，郑洁拿到职业生涯第四个单打冠军，也是自2006年以来个人首个单打冠军，为下周澳大利亚网球公开赛奠定乐观基调。路透

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