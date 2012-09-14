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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 10:50 BJT

莎娃、小威、穆雷确定出战布里斯班

布里斯班网球公开赛组委会周四表示，莎拉波娃，以及在刚刚结束的美网中夺冠的小威廉姆斯与穆雷将确定出战布里斯班赛，以为2013年澳网公开赛热身。其中莎拉波娃是第一次参加。新一届赛事将於12月31日至1月6日举行。2013年澳网公开赛将於1月14日在墨尔本拉开战幕。

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