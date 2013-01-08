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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 8日 星期二 10:58 BJT

悉尼赛李娜首战告捷

悉尼国际赛周一展开第一轮的争夺，赛会四号种子李娜经过两小时苦战以7-6 7-5击败世界排名第33的美国选手麦克哈尔。30岁的李娜一天前刚从中国抵达悉尼，她表示自己将在澳网开赛前努力适应这里炎热的天气。悉尼目前正经历高温酷热天气，并引发多出火灾，当地周二最高气温预计将达43摄氏度。路透
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