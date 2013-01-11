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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 13:44 BJT

悉尼赛李娜挽回7赛点仍负A拉德 止步半决赛

当地时间周四悉尼赛半决赛头号种子A-拉德万斯卡以6-3 6-4两盘击败中国选手李娜，闯入决赛。李娜一度成功挽救7个赛点，然而最终仍遗憾落败。A拉德将在周五的决赛中对阵斯洛伐克选手齐布尔科娃(Dominika Cibulkova)，后者以6-2 4-6 6-3力克二号种子科贝尔闯入决赛。路透
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